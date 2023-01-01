Росіяни обстріляли лікарню й будинки у Херсоні: двоє дітей важко поранені (фото)

У новорічну ніч росіяни обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.

Російські війська за минулу добу 40 разів обстріляли Херсонську область. У самому обласному центрі війська країни-терористки РФ обстріляли дитячу обласну лікарню у новорічну ніч, 1 січня.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram-каналі й інформують у ДСНС.

За даними рятувальників, росіяни обстріляли лікарню у Херсоні у новорічну ніч приблизно опівночі. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в корпусі лікарні.

На щастя, постраждалих немає. Персонал лікарні вчасно евакуював до підвалу 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників.

Станом на 00.40 год. пожежі були ліквідовані.

Також було два влучання в інший корпус лікарні. Вибито вікна, пошкоджено стіну. В момент обстрілу в корпусі людей не було.

Янушевич додає, що окупанти з артилерії, РСЗВ та мінометів гатили по населених пунктах області. Він уточнив, що в Херсоні минулої доби ворожі снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей, серед яких двоє дітей: 13-річний хлопчик - в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості.

До слова, російські окупанти у новорічну ніч залишили Херсон та прилягаючі населені пункти без світла.

Нагадаємо, окупанти регулярно бомблять лікарні й пологові Україні і Херсон не вперше потерпає від такої атаки. Так, російські окупанти 29 грудня обстріляли в Херсоні Обласний кардіологічний диспансер.

А раніше російські окупанти обстріляли пологовий будинок Вільнянської лікарні у Запорізькій області. В результаті чого загинуло немовля, якому було тільки два дні, в одного із постраждалих медиків 37% опіків.

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