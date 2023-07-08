Росіяни обстріляли Лиман: багато загиблих та поранених (фото)

Є пошкодження у місті.

Російські війська у суботу, 8 липня, обстріляли з реактивної системи залпового вогню Лиман в Донецькій області. Окупанти вдарили по приватному сектору. Є жертви.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ - поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару щонайменше шість людей загинули. Крім того, п'ятеро осіб отримали поранення. На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

Росіяни завдали удару по місту Лиман з РСЗВ. / Фото: facebook/Павло Кириленко

Щонайменше шість людей загинуло внаслідок атаки РФ по Лиману. / Фото: facebook/Павло Кириленко

Росіяни обстріляли Лиман: шестеро осіб загинуло, а п'ять людей отримали поранення. / Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про кількість збитих дронів та влучання під час нічної атаки безпілотниками. Російська Федерація атакувала Україну Shahed-136/131. Сили ППО знищили п'ять дронів. Втім, є "прильоти" на Кіровоградщині та у Кривому Розі.

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