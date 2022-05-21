Росіяни обстріляли Лозову та Дергачі, 20 поранених цивільних: ситуація в Харківській області

Окупанти держави-агресорки Росії не припиняють обстрілювати Харківську область.

Протягом минулої доби, 21 квітня, російські окупанти із реактивних системам залпового вогню обстріляли Олексіївку та Салтівку в обласному центрі. Крім того, через потрапляння боєприпасу в Харкові горіли павільйони одного з ринків міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські боєприпаси влучали у Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі, Циркунах. Там рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях. Виникли займання і у Золочівській громаді, яку росіяни обстріляли вночі. Крім того, ракетний удар фактично знищив Лозівський Будинок культури.

Внаслідок російської ааки в Харквській області є 20 поранених: по двоє у Харкові та Дергачах, вісім - у Лозовій, шість - у селищі Шевченкове, по одному пораненому в селі Донець, Балаклійської громади та Руські Тишки. Крім того, загинула 66-річна жінка у Дергачах.

На Харківщині ворог намагається утримати зайняті рубежі. Найгарячіше на Ізюмському напрямку. Але наші бійці ЗСУ тримають позиції і не дають ворогу просуватися вперед", - наголосив очільник одбласті.

Нагадаємо, розпочалась 87 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог обстріляв прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини, планує форсувати Сіверський Донець. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 травня.

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