Росіяни обстріляли Луганщину з крупнокаліберної артилерії, мінометів та "Градів": є загиблі та поранені (фото)

Росіяни обстріляли Луганщину з крупнокаліберної артилерії, мінометів та "Градів": є загиблі та поранені (фото)

Російські окупанти з крупнокаліберної артилерії, мінометів та "Градів" обстріляли Луганщину.

Росіяни цілодобово гатять з усього, що в них є. Внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, російські окупанти гатили по селу Вовчеярівка та місту Лисичанськ. Внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, сталося займання продовольчого ринку в Лисичанську, також горіла одноповерхова будівля.

Після приборкання пожежі в одній з домівок, в підвалі будинку рятувальники знайшли тіло жінки.

“За всіма фактами обстрілів мирного населення слідчі поліції Луганської області відкрили кримінальні провадження за 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України. Поліцейські, рятувальники та медики, під постійними обстрілами ризикуючи життям продовжують виконувати службові обов’язки та намагаються допомогти кожному, хто потребує допомоги”, - наголосили в Нацполіції України.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що у Херсонській області набирає обертів примусова паспортизація.

Читайте також: