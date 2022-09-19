Росіяни обстріляли магазини та будинки і пошкодили сонячну електростанцію на Миколаївщині: Кім розповів подробиці

Окупанти за минулу добу обстрілювали Миколаїв та населені пункти Баштанського, Вознесенського і Миколаївського районів.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Вночі, 19 вересня, о 04:10 армія РФ обстріляла центр міста Нова Одеса Новоодеської громади. У результаті атаки пошкоджено приватні будинки, торгові кіоски, аптеку, магазин. Також внаслідок обстрілу зайнялася пожежа гаражу на території приватного домоволодіння. Постраждалих немає.

Також російські війська 18 вересня вдарили трьома реактивними снарядами зі "Смерчу" по Березнегуватській громаді. Пошкоджено лікарню та сонячну електростанцію. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються.

Також вчора, 18 вересня, об 11:19 ворожих обстрілів зазнало с. Мурахівка, о 13:56 околиці с. Любомирівка, о 15:23 станція Березнегувате.

Вдень, 18 вересня, о 14:00 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також учора вдень зафіксовано обстріли в с. Широке. Крім того, центр села війська РФ обстріляли вранці 19 вересня, близько 04:30. Ворог влучив по відкритим територіям та дорожному покриттю. Постраждалих немає.

У Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, о 00:20 армія РФ здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС.

Як повідомлялося, після опівночі 19 вересня війська Росії обстріляли Миколаїв. Відомо про влучання у двір приватного будинку, зруйновано господарську будівлю; у декількох житлових будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлю. Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі.

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