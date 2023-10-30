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Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні: всі деталі про трагедію (фото)

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні: всі деталі про трагедію (фото)

Обстріл маршрутки у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, поранення отримали семеро людей. Це двоє чоловіків та пʼятеро жінок.

Сьогодні в обід, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загарбники відкрили вогонь з тимчасово окупованого лівого берега. 

"У Дніпровському районі під обстріл потрапив автобус, який працював на маршруті, що обслуговує комунальне підприємство міста. За уточненою інформацією, внаслідок влучання ворожого снаряду у маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона поранені семеро людей", - зазначив Мрочко.

Одну з постраждалих - жінку 35 років - ушпиталено. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості. 

За його словами, в усіх постраждалих травми різного ступеня - від тяжкого до легкого. Усім надається медична допомога.

Обстріл маршрутки у Херсоні / © Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Обстріл маршрутки у Херсоні / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
© Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
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Маршрутка, в яку поцілили росіяни / ©
Маршрутка, в яку поцілили росіяни

Нагадаємо, що у Херсоні унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу одна особа загинула та троє отримали поранення.

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Дата публікації
Перегляди
857
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