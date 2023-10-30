Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні: всі деталі про трагедію (фото)

За попередньою інформацією, поранення отримали семеро людей. Це двоє чоловіків та пʼятеро жінок.
Сьогодні в обід, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.
Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Загарбники відкрили вогонь з тимчасово окупованого лівого берега.
"У Дніпровському районі під обстріл потрапив автобус, який працював на маршруті, що обслуговує комунальне підприємство міста. За уточненою інформацією, внаслідок влучання ворожого снаряду у маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона поранені семеро людей", - зазначив Мрочко.
Одну з постраждалих - жінку 35 років - ушпиталено. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості.
За його словами, в усіх постраждалих травми різного ступеня - від тяжкого до легкого. Усім надається медична допомога.
Нагадаємо, що у Херсоні унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу одна особа загинула та троє отримали поранення.
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