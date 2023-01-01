Росіяни обстріляли Миколаїв "Іскандерами": багато поранених, є руйнування (фото)

На Миколаївщині через обстріли РФ багато руйнувань.

Російські окупанти за добу обстріляли Миколаїв, Очаківську та Куцурубську громади.

Про це зранку 1 січня повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, росіяни обстріляли Миколаїв вчора, 31 грудня, о 14:00. Спрямували окупанти на місто ракети.

"Вчора Миколаїв був обстріляний шістьма ракетами типу "Іскандер," за даними ЗСУ. Треба бути такими дерев'яними, щоб такими ракетами житловий сектор атакувати", - пише Кім.

У результаті обстрілу РФ було зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади.

Також сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей.

Крім того, вчора, 31 грудня, о 23:34 та сьогодні, 1 січня, з 04:10 ворог завдавав ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі.

Наслідки обстрілу уточнюються. Постраждалих немає.

Також зранку, 1 січня, о 04:50 під ворожими обстрілами був населений пункт Куцурубської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

За інформацією повітряного командування "Південь", 31 грудня, від 22:00 до 23:30, ППО над Миколаївщиною знищила сім ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

Нагадаємо, Російська Федерація 31 грудня масовано обстріляла ракетами українські міста. Ракети запускали як комплекси наземного базування, так стратегічна авіація із Каспійського моря.

Прильоти" були зафіксовані, зокрема, і в Миколаєві. У Мережі показали страшні фото та відео із місця атаки.

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