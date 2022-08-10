Росіяни обстріляли Миколаїв зі "Смерчів", серед поранених є дитина: Кім розповів подробиці

Російські окупанти в ніч проти 10 серпня знов обстріляв Миколаїв. Атакували росіяни місто зі "Смерчів", серед поранених є дитина.

За попередньою інформацією, внаслідок нічного обстрілу Миколаєва трьох людей поранено. Серед них 13-річна дівчинка.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 10 серпня, близько 01:40 ворог обстріляв Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією трьох людей поранено. Серед них 13-річна дівчинка. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Детальна інформація уточнюється", - повідомив Кім.

У Миколаївському районі 9 серпня російські війська обстріляли села Шевченкове та Луч Шевченківської громади. У результаті пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.

Вночі 10 серпня обстрілів з боку армії РФ знову зазнало с. Шевченкове. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Також 9 серпня у другій половині дня внаслідок обстрілів РФ Первомайської громади в с. Костянтинівка відбулося займання сухостою на прилеглих територіях житлових будинків.

В смт Первомайське наслідки пошкоджень після ворожих обстрілів уточнюються. Постраждалих немає.

У другій половині дня 9 серпня та вночі 10 серпня росіяни обстріляли населені пункти Галицинівської громади. В результаті чого пошкоджено житлові будинки та відбулось займання хвойної підстилки й лісових насаджень Галицинівського лісового урочища. Постраждалих немає.

Крім того, 9 серпня обстрілів зазнала Широківська громада. Близько 16:00 були обстріли за межами с. Поляна, внаслідок чого відбулося займання полів. Також орієнтовно о 21:30, через обстріли за межами с. Широке, виникло загоряння полів. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, Кім оцінив результати пошуків зрадників у Миколаєві.

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