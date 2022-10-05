Росіяни обстріляли на Харківщині прилеглі до кордонів РФ населені пункти: є потерпілі

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з агресоркою Росіє. та лінією зіткнення.

Армія Російської Федерації обстріляла райони населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь. Уу Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка. В Куп'янському районі - 59-річну поранену жінку.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв.

"На лінії зіткнення ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району. Отримавши вогонь у відповідь, відступив з втратами", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, розпочалася 224 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили ворожі атаки на 10 ділянках на Донеччині, а окупанти після відходу мінують Херсонщину. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 жовтня.