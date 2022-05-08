Росіяни обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську: є загроза вибуху

Росіяни обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську: є загроза вибуху

Війська ФР вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Наразі гасіння неможлоиве.

Внаслідок влучання снарядів, якими вдарили окупанти, загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Площа пожежі 360 кв.м., є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися та покинули зону небезпеки. Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили про тактику російської армії на Донецькому і Таврійському напрямках - ворог там активізувався.

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