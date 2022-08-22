Росіяни обстріляли найбільшу теплову електростанцію України: повідомляють про жертви

З'явилася інформація про загиблого та декількох потерпілих. Наразі її перевіряють.

Про це повідомив мера Енергодара, де і розташована Запорізька ТЕС, Дмитро Орлов.

За його словами, традиційно у цинічному обстрілі окупанти звинуватили ЗСУ. Але він зауважив, що обставини події викликають великі запитання.

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"З Енергодара надходять повідомлення щодо загибелі чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС... Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо", - розповів він.

Він уточнив, що ТЕС обстріляли з міномета. У результаті атаки росіян пошкоджено центральний тепловий пункт у місті.

"На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку", - повідомив міський голова.

Нагадаємо, росіяни здійснили провокацію на березі Нікопольського водосховища. Влада терміново звернулася до людей.

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