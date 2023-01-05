Росіяни обстріляли Нікополь з "Градів" та важкої артилерії: спрямували щонайменше 30 снарядів

Армія Російської Федерації у ніч проти 5 січня обстрілювала Нікополь на Дніпропетровщині. Вона тричі атакувала місто з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, місто потерпало від атак ворога і увечері, і вночі. На Нікополь спрямували щонайменше 30 снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач.

"В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

За словами керівника області, минулося без загиблих та поранених. Втім, зранку у лікарні помер 64-річний чоловік. Він отримав важкі поранення напередодні вдень під час обстрілу Нікополя.

Нагадаємо, на Сумщині унаслідок ворожого обстрілу прикордонних громад пошкоджено електролінії. Протягом дня ворог завдав 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах.

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