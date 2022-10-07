Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії та РСЗВ: прилетіло майже 40 снарядів

Дата публікації
Перегляди
380
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії та РСЗВ: прилетіло майже 40 снарядів

Фото: Associated Press

Внаслідок обстрілів пошкджено будинки мирних мешканців.

У ніч проти 7 жовтня російська армія обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За словами керівника ОВА, люди внаслідок ворожої атаки не постраждали.

У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються. 

©
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалась 226 доба героїчного протистоянняуУкраїнської нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили численні атаки РФ та збили понад два десятки безпілотників. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Михайлівка вільна - ЗСУ вибили окупантів з села на Херсонщині

Михайлівка вільна - ЗСУ вибили окупантів з села на Херсонщині
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
380
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація