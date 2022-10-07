Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії та РСЗВ: прилетіло майже 40 снарядів

У ніч проти 7 жовтня російська армія обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За словами керівника ОВА, люди внаслідок ворожої атаки не постраждали.

У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалась 226 доба героїчного протистоянняуУкраїнської нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили численні атаки РФ та збили понад два десятки безпілотників. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ.

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