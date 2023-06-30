Росіяни обстріляли низку міст і сіл України: що відомо про жертв та руйнування

Зокрема, ворог вдарив по "Пункту незламності" в Херсоні, куди мирні жителі прийшли по гуманітарну допомогу.

Російські окупанти протягом 29 червня обстріляли низку населених пунктів дев’яти областей України, вбивши і поранивши мирних жителів.

Таку інформацію надали обласні військові адміністрації станом на 9:00 30 червня.

Так, під ворожі атаки потрапили міста і села Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини та Харківщини, Луганщини, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини

Обстріли Чернігівщини

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На Чернігівщині за добу російські загарбники влаштували вісім обстрілів: із мінометів та артилерії ворог вдарив по Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах. Минулося без жертв та руйнувань.

Обстріли Сумщини

На Сумщині в ніч проти 30 червня та вранці окупанти здійинили три обстріли. Зафіксовано чотири вибухи. Під ворожим вогнем опинилися Середино-Будська та Шалигінська громади. Без наслідків.

Протягом 29 червня росіяни 10 разів обстріляли прикордоння області. Було зафіксовано 74 вибухи. Під вогонь потрапили Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади.

Так, у Краснопільській громаді було пошкоджено три приватні домоволодіння, автомобіль та гараж.

Обстріли Запоріжжя

На Запоріжжі внаслідок російських обстрілів 29 червня загинули двоє цивільних: у Новоданилівці загинула 66-річна жінка, а в Малій Токмачці – 66-річний чоловік. Окрім того, з Оріхова до медзакладу евакуювали поранену 52-річну жінку.

Російські війська хаотично обстрілювали 16 населених пунктів області. В ніч проти 30 червня місто Запоріжжя було двічі атаковане ворожими дронами. Також був завданий ракетний удар: противник поцілив по відкритій території.

Загарбники сім разів обстріляли Левадне та Новадарівку. Окрім того, по території прифронтових міст і сіл було завдано 56 артилерійських ударів: по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську.

Внаслідок ворожих атак був зруйнований 31 об'єкт житлового фонду.

Обстріли Дніпропетровщини

Вночі на Дніпропетровщині агресор цілив по містах та селах Нікопольщини. Так, до Нікополя прилетіли снаряди з артилерії. Постраждалих немає, наслідки атаки уточнюються.

Обстріли Харківщини

На Харківщині на Куп’янському напрямку окупанти влаштували авіаційний удар у районі Кислівки. Окрім того, Кислівка, а також Берестове зазнали артилерійських і мінометних обстрілів.

Росіяни обстріляли Вовчанськ Чугуївського району.

У селі Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства на невстановленій вибухівці підірвався трактор. Внаслідок інциденту тракторист зазнав легких поранень, госпіталізації не потребував.

У ніч проти 30 червня в смт Панютине Лозівського району в руках 13-річного хлопця здетонувала вибухівка, яку він знайшов на власному подвір'ї. Ймовірно, це була граната. Підліток був госпіталізований з пораненнями.

Обстріли Луганщини

На Луганщині російські війська знову намагалися штурмувати в напрямку Білогорівки, однак під тиском українських сил змушені були відступити.

29 червня під ворожий вогонь потрапило Невське.

За добу противник влаштував по області 130 обстрілів, випустивши 611 снарядів.

Обстріли Донеччини

На Донеччині загарбники 20 разів обстріляли населені пункти: зафіксовані авіаудари, атаки некерованими авіаракетами, бомбами КАБ-250, обстріли з "Градів" та артилерії.

Під вогонь потрапили дев’ять населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Велика Новосілка, Богоявленка, Времівка, Ласточкине, Нескучне, Новоукраїнка, Костянтинівка.

Пошкоджено два житлових будинки та два складських приміщення. Поранено двох людей.

Обстріли Миколаївщини

На Миколаївщині вночі сили ППО знищили російський безпілотник Shahed-136. Внаслідок падіння уламків загорілася відкрита територія на площі та покрівлі житлового будинку. Пожежу було оперативно ліквідовано і минулося без постраждалих.

Вдень 29 червня ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Обстріли Херсонщини

На Херсонщині за добу росіяни влаштували 72 обстріли (випустили 434 снаряди). Так, по Херсону ворог тричі вдарив з артилерії, випустивши вісім снарядів.

Окупанти також поцілили у райони 28 населених пунктів області, пункт видавання гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклади у Херсоні.

Внаслідок обстрілу Білозерки загинула 71-річна жінка. Також постраждали 20-річний хлопець та 74-річна жінка. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків.

Загарбники обстріляли "Пункт незламності" в Херсоні, куди цивільні прийшли по гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули, ще двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Всього через російську агресію на Херсонщині загинули троє людей, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, в ніч проти 30 червня окупанти випустили по Україні 13 безпілотників Shahed. Сили ППО знищили 10 ворожих дронів.

Додамо, у Генштабі ЗСУ повідомили 30 червня, що за минулу добу російські війська завдали по позиціях ЗСУ та населених пунктах 29 авіаційних ударів, влаштували 60 обстрілів з РСЗВ. Загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Зафіксоване 31 бойове зіткнення за добу.

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