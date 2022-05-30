Росіяни обстріляли Новий Буг на Миколаївщині: значні руйнування в центрі міста

У Новобузькій міській раді підтвердили влучання під час російського обстрілу, масштаб руйнувань не уточнюють.
Увечері в неділю, 29 травня, під час повітряної тривоги, оголошеної в Миколаївській області, внаслідок обстрілу російських окупантів постраждали будівлі в місті Новий Буг.
Про це повідомили в Новобузькій міській раді.
“Центральна частина нашого міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється”, - йдеться у повідомленні.
Мешканців міста закликають не панікувати і залишатися в укриттях.
Вранці 29 травня російські загарбники обстріляли житловий квартал Миколаєва. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, двоє осіб поранено.
Нагадаємо, на Миколаївському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця.
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