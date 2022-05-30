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Росіяни обстріляли Новий Буг на Миколаївщині: значні руйнування в центрі міста

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Росіяни обстріляли Новий Буг на Миколаївщині: значні руйнування в центрі міста

Фото: ТСН.ua

У Новобузькій міській раді підтвердили влучання під час російського обстрілу, масштаб руйнувань не уточнюють.

Увечері в неділю, 29 травня, під час повітряної тривоги, оголошеної в Миколаївській області, внаслідок обстрілу російських окупантів постраждали будівлі в місті Новий Буг.

Про це повідомили в Новобузькій міській раді.

“Центральна частина нашого міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється”, - йдеться у повідомленні.

Мешканців міста закликають не панікувати і залишатися в укриттях.

Вранці 29 травня російські загарбники обстріляли житловий квартал Миколаєва. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, двоє осіб поранено. 

Нагадаємо, на Миколаївському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця.

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