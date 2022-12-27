Росіяни обстріляли окуповані Олешки, є загиблий: фото та відео наслідків

Російські терористи у вівторок, 27 грудня, обстріляли окуповані Олешки Херсонської області. У місті є загиблий та поранені.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук.

Рищук повідомив, що російські терористи обстріляли багатоповерхівку в Олешках. На місці трагедії загинула одна людина. Ще 5 українців отримали поранення.

Фото: Facebook/Євген Рищук

Фото: Facebook/Євген Рищук

Також у будівлі зафіксовані значні ушкодження - вибиті вікна та двері.

Окупація Олешок: що відомо

Російські окупанти увірвались до міста Олешки на Херсонщині ще 24 лютого 2022 року. У перші дні повномасштабної війни вони цинічно обстрілювали місто. 8 березня жителі Олешок вийшли на масштабний мітинг, де закликали росіян покинути їхнє місто.

Окупанти в Олешках викрадають людей та розміщуються серед цивільних. Також стало відомо, що в цьому місті було знищено кілька російських складів з боєприпасами.

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