Росіяни обстріляли окуповані Олешки, є загиблий: фото та відео наслідків

Росіяни цинічно обстріляли житловий будинок.
Російські терористи у вівторок, 27 грудня, обстріляли окуповані Олешки Херсонської області. У місті є загиблий та поранені.
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук.
Рищук повідомив, що російські терористи обстріляли багатоповерхівку в Олешках. На місці трагедії загинула одна людина. Ще 5 українців отримали поранення.
Також у будівлі зафіксовані значні ушкодження - вибиті вікна та двері.
Окупація Олешок: що відомо
Російські окупанти увірвались до міста Олешки на Херсонщині ще 24 лютого 2022 року. У перші дні повномасштабної війни вони цинічно обстрілювали місто. 8 березня жителі Олешок вийшли на масштабний мітинг, де закликали росіян покинути їхнє місто.
Окупанти в Олешках викрадають людей та розміщуються серед цивільних. Також стало відомо, що в цьому місті було знищено кілька російських складів з боєприпасами.
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