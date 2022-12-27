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Росіяни обстріляли окуповані Олешки, є загиблий: фото та відео наслідків

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Росіяни обстріляли окуповані Олешки, є загиблий: фото та відео наслідків

Фото: Facebook/Євген Рищук

Росіяни цинічно обстріляли житловий будинок.

Російські терористи у вівторок, 27 грудня, обстріляли окуповані Олешки Херсонської області. У місті є загиблий та поранені. 

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук. 

Рищук повідомив, що російські терористи обстріляли багатоповерхівку в Олешках. На місці трагедії загинула одна людина. Ще 5 українців отримали поранення. 

© Facebook/Євген Рищук
Фото: Facebook/Євген Рищук
© Facebook/Євген Рищук
Фото: Facebook/Євген Рищук

Також у будівлі зафіксовані значні ушкодження - вибиті вікна та двері. 

Окупація Олешок: що відомо 

Російські окупанти увірвались до міста Олешки на Херсонщині ще 24 лютого 2022 року. У перші дні повномасштабної війни вони цинічно обстрілювали місто. 8 березня жителі Олешок вийшли на масштабний мітинг, де закликали росіян покинути їхнє місто. 

Окупанти в Олешках викрадають людей та розміщуються серед цивільних. Також стало відомо, що в цьому місті було знищено кілька російських складів з боєприпасами. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
660
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