Росіяни обстріляли п'ять громад на Сумщині з артилерії та мінометів: понад 100 "прильотів"

Внаслідок атаки потерпіла одна людина.
Протягом ночі та ранку 2 листопада армія агресорки Росії обстрілювала Сумську область. Зафіксовано понад 100 "прильотів" з РСЗВ, артилерійських та мінометних обстрілів. Окупанти атакували п'ять прикордонних громад області.
Про це повідомили заступник керівника ОП Кирило Тимошенко та голова ОВА Дмитро Живицький.
Миропільська громада. Ввечері 1 листопада окупанти атакували мирних мешканців з мінометів та артилерії. Зафксовано десять "прильотів".
Есманська громада. Напередодні о 21.15 був один "прильот" з міномету. Зранку 2 листопада після 08:00 здійснено обстріл із стрілецької зброї. Було чотири кулеметні черги, а також мінометний обстріл - 12 "прильотів".
Зноб-Новгородська громада. У вівторок ввечечері о 23.40 зафіксовано три "прильоти" з міномету, а близько 01:30 ще п'ять "прильотів".
Шалигинська громада. Зранку 2 листопада о 7.40 росіяни обстрілювали територію з кулеметів. Було три "черги".
За словами Кирила Тимошенка, пошкоджено два приватні помешкання та лінії електропередач. Крім того, одна особа травмована.
Як повідомлялося, розпочалася 252 доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів.
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