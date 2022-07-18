Росіяни обстріляли Печеніги на Харківщині: один чоловік загинув, ще одного поранено

Увечері 17 липня російські окупанти обстріляла селище Печеніги Харківської області. Внаслідок удару, за попередньою інформацією, загинув чоловік і ще один був поранений.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, а також опублікував фото та відео з місця обстрілу.

"О 19:30 російським агресором з РСЗВ було обстріляно селище Печеніги. За попередньою інформацією загинув чоловік 1984 року народження та поранений також один чоловік", – написав він.

Гусаров нагадавпро необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки. Він певен, що обстріли можуть повторитися будь-якої миті, тому просить місцевих триматися поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Нікополь: у місті лунають вибухи.

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