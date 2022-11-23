Росіяни обстріляли поліклініку та будинок у Куп'янську, є загиблі: фото наслідків

Російські окупанти обстріляли поліклініку та будинок у Куп'янську, є загиблі.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Куп'янськ, Харківська область. Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок та поліклініка", - написав він.

Тимошенко зазначив, що внаслідок ворожої атаки загинуло двоє перехожих.

Як написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей - жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік - госпіталізований, 1 - надали допомогу на місці.

Також у Куп'янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Після 15 години у м. Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених, додав очільник ОВА.

Варто зазначити, що Куп'янськ від 27 лютого опинився під окупацією російських загарбників. На початку березня місцеві жителі виходили на мирні протести проти окупації. 8 вересня ЗСУ підійшли до міста, російські війська почали покидати Куп'янськ у напрямку Вовчанська. 9 вересня 2022 року ЗСУ вийшли на адміністративні межі міста, а вранці 10 вересня 2022 року місто було остаточно звільнено від російських окупантів, над міською радою замайорів український прапор.

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Нагадаємо, що у ніч проти 23 листопада окупанти обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні на Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки загинув хлопчик, який народився 2 дні тому, його мати вижила. Ще два лікаря постраждали, одни із них перебуває у тяжкому стані.

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