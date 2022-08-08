Росіяни обстріляли понад 10 сіл та завдали авіаударів - Генштаб про ситуацію на Харківщині

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 серпня.
Підрозділи ворога за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб окупованої території.
Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка.
Також росіяни завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака і задіяли безпілотники для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.
Раніше налітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів, чи готується Росія захопити Харків.
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