Росіяни обстріляли понад 10 сіл та завдали авіаударів - Генштаб про ситуацію на Харківщині

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 серпня.

Підрозділи ворога за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб окупованої території.

Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка.

Також росіяни завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака і задіяли безпілотники для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.

Раніше налітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів, чи готується Росія захопити Харків.

Читайте також: