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Росіяни обстріляли Попаснянський водоканал: без води залишився мільйон мешканців

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Росіяни обстріляли Попаснянський водоканал: без води залишився мільйон мешканців

pixabay.com

Російські війська не припиняють обстріл Попасної на Луганщині, яку вони намагаються взяти в кільце. 

Під час чергового обстрілу міста армія держави-окупантки поцілила по потужностях Попаснянського водоканалу. Росіяни пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірно, пшкоджене і устаткування.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Внаслідок ворожого обстрілу без води залишився один мільйон людей. Зокрема, і мешканці окупованих територій області. За словами Гайдая, відновити водопостачання буде можливе лише після припинення бойових дій.

Водопостачання повністю припинено на невизначений термін в Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське. 

Як повідомлялося, внаслідок авіаудару армії Російської Федерації зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ.

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