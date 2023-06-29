Росіяни обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні: багато загиблих та поранених, відео наслідків теракту

Російська терористична армія у четвер, 29 червня, обстріляла "Пункт незламності" у Херсоні. На місці російського теракту загинуло двоє місцевих жителів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Сергій Прокудін.

У Херсонській ОВА зазначили, що окупанти 29 червня після обіду прицільно обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні. Там люди отримували гуманітарну допомогу.

На місці трагедії загинуло двоє мирних жителів, ще двоє людей отримали травми.

"Пообіді окупанти обстріляли “Пункт незламності” у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули, ще двоє – знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості", - написав Прокудін.

Росіяни обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні: є загиблі

Місцева жителька, яка була свідком обстрілу, розповіла, що чула три вибухи.

"Другий раз - конкретно сюди прилетіло. Там люди перебувають з собаками, напевно тварини загинули", - каже жителька Херсона.

Нагадаємо, у Херсоні змінили комендантську годину та частково дозволили в'їзд до району Корабел.

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