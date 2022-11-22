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Росіяни обстріляли пункт видачі гумдопомоги в Оріхові: загинув соцпрацівник, є поранені

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Росіяни обстріляли пункт видачі гумдопомоги в Оріхові: загинув соцпрацівник, є поранені

Фото: ЗОВА.

Пункт видачі допомоги був працював у приміщенні школи.

В Оріхові Запорізької області росіяни 22 листопада обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, внаслідок чого загинув соціальний працівник, дві жінки поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Прямо зараз російські нелюди обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів", - написав він.

Варто зазначити, що росіяни постійно обстрілюють населені пункти Запорізької області, частина якої перебуває під тимчасовою окупацією ворога. Місто Оріхів також постійно під вогнем РФ. 

Росія зі своєї території не припиняє атакувати і прикордонні регіони України. Так, за останню добу лише по чотирьом громадам Сумської області ворог випустив близько 100 снарядів та мін з мінометів, САУ та РСЗО. Є руйнування мирної інфраструктури, зокрема і будинків та ЛЕП.

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Дата публікації
Перегляди
420
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