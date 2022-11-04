Росіяни обстріляли ракетами С-300 Запорізьку область: що відомо

В області кілька годин тривала повітряна тривога.

Вночі 4 листопада російські війська атакували ракетами С-300 населені пункти Запорізького району. За попередніми даними, постраждалих внаслідлок удару немає.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі противник наніс удар ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника області, у результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території. На місці "прильоту" виникла пожежа. Її вже вдалося ліквідувати.

Фото: Telegram / Олександр Старух

До слова, повітряна тривога на Запоріжжі тривала 4 год. 13 хв. Вона розпочалася о 21:55 3 листопада, а закінчилася о 02:09 - 4 листопада.

Нагадаємо, станом на ранок 4 листопада армія Росії веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Верхньокамʼянського, Спірного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Павлівки в Донецькій області.

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