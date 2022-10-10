Росіяни обстріляли ракетами Сумщину: є проблеми з електрикою і водопостачанням

В деяких регіонах області може зникнути мобільний зв'язок.

У понеділок, 10 жовтня, російська армія завдала ракетного удару по Конотопському раноні Сумської області. Дві ракети прилетіли в об'єкт електрозабезпечення.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Уражено серйозний об'єкт. Сумщина залишається без електроенергії. Працюємо, аби якомога швидше відновити електропостачання і водопостачання. Можуть бути перебої зі зв'язком. Три-чотири години протримаються вежі мобільних операторів на акумуляторах. Далі включимо дизельгенератори. У деяких частинах області може зникнути мобільний зв'язок. Це пов'язане з відсутністю електропостачання ", - наголосив голова ОВА.

За словами Живицького, відновити електроенергію буде важко, бо вражено багато об'єктів електрозабезпечення по всій Україні.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Станом на 11:35 відомо, що окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

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