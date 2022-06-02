Росіяни обстріляли ракетами Сумську область: є поранені мирні мешканці

Окупанти країни-агресорки не припиняють обстрілювати Сумську область.

У ніч проти 2 червня, близько опівночі, російський ворожий літак ракетами обстріляв регіон. Три ракетні удари завдали по території Краснопільської громади, що в Сумському районі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами керівника регіону, один будинок зруйнований вщент. Адже туди сталося пряме потрапляння ракети. Ще кілька будинків пошкоджені. Крім того, великі руйнування у домогосподарствах.

За передньою інформацією, щонайменше троє людей поранені. Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні.

Як повідомлялося, розпочалася 99 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росія продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак. Детальнішле про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 2 червня.

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