Росіяни обстріляли ракетами та артилерією 15 населених пунктів на Донеччині

Протягом доби поліція зафіксувала 26 влучень російських снарядів на території Донеччини.
Усі влучання армії країни-агресорки РФ сталися у житловий сектор 15 населених пунктів. Йдеться про міста Курахове, Авдіївка, Торецьк, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Соледар, Гірник, Костянтинівка, Залізне, селище Південне, села Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Окупанти обстріляли мирне населення ракетами Р-37, ЗРК "С-300", реактивних систем "Град" і "Торнадо-С", а також з артилерійських установок.
Внаслідок обстрілів окупантів розбито 56 цивільних об’єктів. Так. руйнувань зазнали 36 житлових будинків, з них 16 – багатоквартирні, школа, бібліотека, школа мистецтв, фермерське господарство, підприємства тощо. Є вбиті та поранені.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни".
Нагадаємо, що за минулу добу на Миколаївщині в результаті ворожих обстрілів поранення отримали 43 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доправлені до медзакладів.
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