Росіяни обстріляли ракетами, "Ураганами" і "Градами" вісім населених пунктів на Донеччині (фото)

Протягом минулої доби армія Російської Федерації обстріляла Донецьку область авіаційними ракетами, "Ураганами" та "Градами" із запальними елементами.
Росіяни завдали ударів по восьми населених пунктах. Загалом поліцейські задокументували 24 удари. Внаслідок ворожих атак загинули та були поранені мирні жителі області.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Зазначається, що найбільше, а це десять ударів, окупанти завдали по Авдіївці. Під ворожим вогнем також були міста Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Торецьк і селище Нью-Йорк .
Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів: 27 житлових будинків, з яких п'ять багатоквартирні; школа; дитячий садок; коксохімічний завод; стадіон; трансформатор; лінії електропередач та гаражі.
Правоохороніці відкрили кримінальні провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни".
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 12 липня, росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області: двоє загиблих в Авдіївці, один - у Бахмуті, а також один - у Часовому Яру.
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