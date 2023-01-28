Росіяни обстріляли ракетами житловий квартал у Костянтинівці: є загиблі та поранені

Зранку в суботу, 28 січня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Ворог вдарив ракетами по о житловому кварталу.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок обстрілу армії РФ загинуло троє мирних мешканців. Також щонайменше двоє людней поранено. Росіяни також пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

"На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі - зло неодмінно буде покаране", - наголосив Кириленко.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаєм, напередодні близько 09:00 російські війська розпочали обстрілювати місто Часів Яр в Донецькій області. Ворожа атака тривала понад півтори години. Загинуло двоє людей.

Ввечері росіяни знову обстріляли Часів Яр. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горіла тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки.

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