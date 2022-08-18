Росіяни обстріляли села Миколаївської області: поранено людину, пошкоджено багато будинків (фото)

У результаті обстрілів Миколаївського району 17 серпня поранено людину. В кількох громадах, які перебувають під постійним ворожим обстрілом, зруйновано будинки мирних людей.

Про це розповів голова ОВА Віталій Кім.

Вчора, 17 серпня, орієнтовно о 10:30 окупанти обстріляли село Червоне Воскресенської громади. Внаслідок атаки окупантів зазнала поранень одна людина. Також пошкоджено житловий будинок.

Увечері 17 серпня орієнтовно о 17:20 російські війська обстріляли Шевченкове Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків та господарських споруд. Постраждалих немає.

У Баштанському районі окупанти активно гатять по селу Широке Широківської громади. Так, його обстрілювали 17 серпня близько від 10:30 до 13:00 та сьогодні, 18 серпня, орієнтовно о 06:00.

Зафіксовано влучання в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, РФ не дає вивезти 1100 дітей з окупованої території Миколаївщини.

Нагадаємо, по Миколаївщині прилетіла 31 ракета окупантів. Кім розповів, що вони 5-6 ракетами б’ють в один об'єкт.

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