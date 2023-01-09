Росіяни обстріляли селище в Донецькій області: спалахнув автомобіль, пошкоджено будинки, є поранені

Медики рятують потерпілих.
Російські терористи у понеділок, 9 січня, обстріляли селище Курахівка Донецької області. Травми отримали двоє людей.
Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Окупанти обстріляли Курахівку з артилерії. Через це в селищі постраждало двоє людей. Також там спалахнув автомобіль та пошкоджено житлові будинки.
"Окупанти завдали масованого артилерійського удару по населеному пункту. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди. Загорівся приватний автомобіль. 2 цивільних осіб отримали поранення, їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 9 січня, в Очакові Миколаївської області пролунали потужні вибухи. На місці події постраждало троє людей. Пошкоджено 50 об’єктів - це будинки та квартири.
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