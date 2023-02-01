Росіяни обстріляли село на Чернігівщині: міна поцілила у погріб та вбила 4 людей

На місці трагедії вижила лише одна людина.

Російські окупанти 1 лютого мінами обстріляли село Єліне Сновської громади Чернігівської області. Одна із них влучила в підвал житлового будинку, на місці трагедії загинуло четверо людей.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один - отримав поранення і доправлений до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Збройних силах оцінили можливість нового наступу росіян на Чернігів.

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