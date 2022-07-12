Росіяни обстріляли шість населених пунктів в Донецькій області (фото)

Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати мирне населення Донецької області.
Протягом минулої доби, 11 липня, російські окупанти обстріляли шість населених пунктів: Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка і Опитне. Розстрілювали артилерією, танками, ракетами.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Зазначається, що загалом руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: дев'ять житлових будинків, із них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда, гараж.
Крім того, у місті Часів Яр триває розбирання завалів багатоповерхівки. Серед загиблих є дев’ятирічна дитина. Загалом з-під завалв витягнули вже 34 тіла.
Пліція і СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни".
Як повідомлялося, протягом доби росіяни вбили на Донеччині 9 мирних мешканців. Зазначається, що вісім загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр. Зокрема, знайшли тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина напереждодні від обстрілів Росії загинула у Мар'їнці.
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