Росіяни обстріляли шість населених пунктів в Донецькій області (фото)

Протягом минулої доби, 11 липня, російські окупанти обстріляли шість населених пунктів: Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка і Опитне. Розстрілювали артилерією, танками, ракетами.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Зазначається, що загалом руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: дев'ять житлових будинків, із них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда, гараж.

Крім того, у місті Часів Яр триває розбирання завалів багатоповерхівки. Серед загиблих є дев’ятирічна дитина. Загалом з-під завалв витягнули вже 34 тіла.

Пліція і СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

Фото: Національна поліція України

Як повідомлялося, протягом доби росіяни вбили на Донеччині 9 мирних мешканців. Зазначається, що вісім загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр. Зокрема, знайшли тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина напереждодні від обстрілів Росії загинула у Мар'їнці.

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