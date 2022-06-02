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Росіяни обстріляли Слов'янськ: місто залишилися без електроенергії

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Росіяни обстріляли Слов'янськ: місто залишилися без електроенергії

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації обстріляла Слов’янськ у Донецькій області. 

Окупанти завдали удару по місту у четвер, 2 червня. Внаслідок ворожого обстрілу Слов’янськ знову залишився без електрики.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, руйнувань зазнав приватний сектор на околиці міста. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки окупантів немає. Втім, очільник закликає місцевих мешканців до евакуації. 

"Через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Роботи з відновлення електропостачання вже ведуться. Припинено водопостачання, яке вчора почали відновлювати фахівці КП "Вода Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, розпочалася 99 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росія продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак. Детальнішле про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 2 червня.

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