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Росіяни обстріляли Слов'янськ: зруйнований триповерховий будинок, є загиблі (фото)

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Росіяни обстріляли Слов'янськ: зруйнований триповерховий будинок, є загиблі (фото)

Фото: ДСНС України

Російські окупанти під час обстрілу міста Слов’янськ частково зруйнували триповерховий будинок.

Окупанти в Слов’янську під час обстрілу зруйнували триповерховий житловий будинок. Є загиблі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як зазначається, особовий склад рятувальників приступив до проведення аварійно-рятувальних робіт о 06:35. Станом на 14:00 на місці розбору завалу рятувальниками виявлено тіло чоловіка. Зараз його дані встановлюються.

Рятувальники продовжують роботи.

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Нагадаємо, що українські десантники з ПЗРК за ранок "демілітаризували" два російські Су-25.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
629
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