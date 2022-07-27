Росіяни обстріляли Слов'янський район: частина Билбасівки залишилася без світла

Окупанти держави-терористки Росії у надії захопити Слов'янськ не приприняють обстрілювати його.

Увечері 26 липня російські війська вчергове завдали ударів по Слов'янській громаді. Внаслідок ворожої атаки загиблих та поранених немає.

Про це повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Внаслідок "прильоту" був зруйнований будинок у Билбасівці. На щастя, постраждалих немає", — повідомив він.

За його словами, наразі частина селища залишається знеструмленою. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомлялося, через бойові дії вранці середи, 27 липня, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Низка населенних пунктів у Донецькій області залишилася без водопостачання.

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