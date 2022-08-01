Росіяни обстріляли сучасний травмпункт у Миколаєві: мер показав фото руйнувань

Під вогонь окупантів потрапили цивільні об’єкти міста. Серед них сучасний та новий травмпункт. Його будували "з нуля" і відкрили наприкінці 2019-го.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, персонал та пацієнти не постраждали. Саме ж будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях.

"Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України", - наголосив мер Миколаєва.

До слова, у ніч проти понеділка, 1 серпня, у місті Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Своєю чергою, в ОВА повідомили, що відомо про ураження приватних будинків та подвір’їв. Поранення отримали троє людей. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру, згорів гуманітраний склад з медпрепаратами та продовольством.

Нагадаємо, під час обстрілу Миколаєва у ніч проти 31 липня загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський, а також його дружина Раїса Михайлівна.

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