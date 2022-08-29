Росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину, є загроза ракетних ударів з Білорусі - Генштаб

З території Білорусі існує загроза авіаційних та ракетних ударів.

Про це 29 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник зі ствольної артилерії обстрілював території біля Янжулівки Чернігівської області та Старикового і Вільної Слободи Сумської області", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 29 серпня, випустили по Миколаєву багато ракет. 12 ракет вдарили по місту, частина з них не долетіла до цілей.

Читайте також: