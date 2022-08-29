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Росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину, є загроза ракетних ударів з Білорусі - Генштаб

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Росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину, є загроза ракетних ударів з Білорусі - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти 29 серпня обстріляли Сумську та Чернігівську області.

З території Білорусі існує загроза авіаційних та ракетних ударів. 

Про це 29 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник зі ствольної артилерії обстрілював території біля Янжулівки Чернігівської області та Старикового і Вільної Слободи Сумської області", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 29 серпня, випустили по Миколаєву багато ракет. 12 ракет вдарили по місту, частина з них не долетіла до цілей. 

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