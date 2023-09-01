Росіяни обстріляли Сумщину: є багато поранених та руйнування (фото)

Російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по Сумщині, внаслідок чого уламкових поранень зазнали четверо місцевих мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як стало відомо, 1 вересня близько 12:00 росіяни з території країни-агресорки здійснили артилерійський обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району.

“Внаслідок атаки ворога осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, обʼєкт критичної інфраструктури, п’ять адміністративних будівель та установ, три заклади освіти, магазини та транспортні засоби”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Наразі прокурори фіксують наслідки ракетної атаки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Постраждали чотири людини

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли про прорив одного з оборонних рубежів окупантів.

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