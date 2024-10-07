Росіяни обстріляли Сумщину: є загиблі, поранення отримала дитина (фото)

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни у Сумській області.

Внаслідок ворожої атаки по місту Суми та області загинули люди, серед поранених є дитина.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми та Сумської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Повідомляється, що 6 жовтня 2024 року близько 21:50 окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сум безпілотником, влучивши у спальний район. Внаслідок атаки 4 особи отримали поранення, серед яких 11-річний хлопчик. Пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоквартирних будинки та приватні автомобілі.

Наслідки ворожої атаки / Офіс генерального прокурора

Наслідки ворожої атаки / Офіс генерального прокурора

Наслідки ворожої атаки / Офіс генерального прокурора

7 жовтня 2024 року близько 03:00 ворог здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Новослобідської громади Конотопського району. Унаслідок цього загинули двоє чоловіків — рідні брати, також пошкоджено приватне домоволодіння.

Нагадаємо, військовий розповів про загрозу для чотирьох великих міст.

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