Росіяни обстріляли Сумську область: зафіксовано 200 "прильотів" (фото)

Окупанти завдали ударів по територіях п'яти громад: Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської громад. Зафіксовано майже 200 прильотів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицькиц.

За його словами, постраждалих серед мирних людей немає. Втім, знову через ворожі атаки є руйнування, а також втрата врожаю.

Окупанти завдали ударв по Юнаківській громаді з мінометів. Зафіксовано 15 "прильотів", а також - з реактивних систем залпового вогню. Було 17 "прильотів".

З артилерії окупанти обстріляли Хотінську громаду: 10 "прильотів". Крім того, по території громади здійснено авіаційний удар. Росіяни також відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню: 10 "прильотів". Внаслідок обстрілів окупантів спалено поле пшениці.

Миколаївська сільська громада потерпала від авіаційного удару. Також бул два обстріли з реактивних систем залпового вогню. За словами голови ОВА, всього відомо про понад 60 "прильотів".

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Армія загарбників з мінометів обстріляла Есманську громаду - було чотири "прильоти", з артилерії (ймовірно, САУ) - 37 "прильотів". Ввечері громаду ще раз обстріляли з мінометів - чотири "прильоти". Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше два домогосподарства, паркан та господарські будівлі.

Окупанти обстріляли з артилерії Шалигинську громаду. Зазначається, що було 4 "прильоти", а також з реактивної артилерії - 30 "прильотів".

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Як повідомлялося, окупанти з території Росії масово обстрілюють прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Під вогнем за останню добу опинилися п’ять населених пунктів.

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