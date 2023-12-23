Росіяни обстріляли теплоелектростанцію: поранено п’ятеро українських енергетиків

Внаслідок ворожої атаки на одну з теплоелектростанцій ДТЕК поранення отримали п’ятеро українських енергетиків.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Сьогодні після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК в прифронтовому регіоні. Нашим колегам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні. Тримаємо зв'язок з ними і їх рідними. Надаємо всю необхідну допомогу", - повідомили у ДТЕК.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після його припинення обстрілів енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.

Слід зазначити, що за останні два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію. Остання трапилася 20 грудня.

Нагадаємо, раніше внаслідок російського обстрілу вугледобувних підприємств "Торецьквугілля" у Торецьку Донецької області загинуло два працівники шахти. Троє осіб отримали травми.

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