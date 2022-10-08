Росіяни обстріляли Україну трьома ракетами та завдали 16 авіаударів - Генштаб

Росіяни за останню добу обстріляли Україну трьома ракетами та завдали 16 авіаударів. Ризики ракетних обстрілів залишається високим.

Про це 8 жовтня повідомили в Генштабі.

Росіяни намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ та штурмують українських захисників на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА. Російські окупанти порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення. Є загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетних та шістнадцять авіаційних ударів, здійснили понад двадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів України, зокрема: Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чугунівка, Харків, Часів Яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка

Ракетна загроза для України

Починаючи від 24 лютого Росія постійно обстрілює території України своїми ракетами, нищачи інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів.

За даними військово-морських сил ЗСУ, в Чорному морі Росія тримає 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети. Ними окупанти можуть обстріляти Україну.

Також в ніч проти 8 жовтня Росія обстріляла Дніпропетровську та Миколаївську області. Там зруйновані адміністративні будинки. Також окупанти вбили понад 30 домашніх тварин.

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