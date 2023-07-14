Росіяни обстріляли Україну з авіації 52 рази за добу: новини з фронту від Генштабу ЗСУ

Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу “Shahed”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети “Калібр”, 1 балістичну ракету “Іскандер-М” та 20 іранських ударних БпЛА “Shahed”. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 2 крилаті ракети “Калібр” та 20 ударних дронів. Також ворог завдав 52 авіаційні удари та здійснив близько 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 14 липня.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів: Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів: Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області. На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

українські воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів: Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

ворог вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів: Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили всі ворожі атаки в районі Берхівки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

українські захисники успішно відбили всі ворожі атаки в районі Берхівки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки, а також здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області.

українські захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки, а також здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких - Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких - Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Приютне, Рівнопіль, Мала Токмачка, Оріхів, Малокатеринівка Запорізької області та Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них - Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Відповідь ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.