Росіяни обстріляли ЗАЕС: пошкоджено обладнання зв’язку одного з енергоблоків

Російські окупанти у ніч проти 21 вересня, о 01:13, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, що розташована в окупованому Енергодарі.

У результаті чергового обстрілу підконтрольної терористам ЗАЕС було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм електростанції. Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому".

Зазначається, що через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

Крім того, працівники АЕС змогли налагодити живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування.

"Рашисти продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ", - наголошують в "Енергоатомі".

У НАЕК наголошують, що очікують від МАГАТЕ більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій агресорки Росії проти цивільних ядерних об‘єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч проти 19 вересня запустили ракету по Південноукраїнській АЕС. Це - ракета типу "Іскандер", яка поцілила орієнтовно за 300 метрів від ядерного реактора.

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