Росіяни обстріляли Запоріжжя: поцілили у житловий будинок, під завалами загинула людина (фото)

Російські терористи у середу, 25 січня, атакували Запоріжжя. Окупанти поцілили у житловий будинок, під завалами опинилась жінка. Вона померла.

Про це повідомив в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

За даними очільника Запоріжжя, росіяни посеред білого дня обстріляли житлові будинки Запоріжжя. Через атаку знищено одне приміщення.

Фото: Анатолій Куртєв

"Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, одна жінка зараз знаходиться під завалами. Пошкодження отримали і будинки, які знаходяться поруч. На місцях працюють усі відповідні служби", - написав Куртєв.

Фото: Анатолій Куртєв

Як стало відомо, жінка, яка перебувала під завалами житлового будинку, померла.

Обстріли Запоріжжя

Російські окупанти від початку повномасштабної війни проти України обстрілюють місто Запоріжжя, вбиваючи місцевих жителів.

Так, росіяни в ніч проти 17 січня обстріляли цивільну інфраструктуру Біленьківської громади Запорізької області.

Також окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 16 січня постраждало п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. Російська ракета впала біля багатоповерхового житлового будинку.

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