Росіяни обстріляли Запоріжжя: вдарили по об'єктах критичної інфраструктури

В області після 12:00 було оголошено повітряну тривогу.

У суботу, 29 жовтня, армія агресорки Росії обстріляла Запоріжжя. Окупанти завдали ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються", - йдеться у повідомленні керівника області.

Старух просить мешканців міста залишатися в укриттях. Адже ймовірні повторні атаки російської армії.

До слова, повітряну тривогу в Запоріжжі оголосили о 12.12. Станом на 12.48 вона досі триває.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 27 жовтня, Росія обстріляла Пологівський та Василівський райони в Запорізькій області. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Одна людина загинула, двоє поранені.

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