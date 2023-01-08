Росіяни обстріляли Запоріжжя забороненими касетними боєприпасам: фото і перші деталі

Війська РФ у ніч проти 8 січня обстріляли південні околиці Запоріжжя, застосувавши заборонені касетні боєприпаси.

Про це зранку 8 січня повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.

"Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення", - уточнив він.

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Очільник області каже, що станом на 9.06 інформація щодо постраждалих відсутня. Наразі над знешкодженням касетних боєприпасів працюють відповідні служби.

До слова, касетний боєприпас - це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. В одній касетній бомбі розміщується велика кількість маленьких бомб, які внаслідок вибуху розлітаються на величезні площі. Часто жертвами цієї неприцільної зброї стають цивільні, зокрема, діти. Правозахисна організація Human Rights Watch фіксувала чисельні факти застосування касетних боєприпасів Росією по українських містах.

Майже всі снаряди цього типу не є високоточною зброєю. Коли вони використовуються в житлових районах міст, то можуть призвести до дійсно великих втрат, а тому вони були заборонені 2008 року міжнародною конвенцією у Дубліні.

Нагадаємо, окупанти під час "різдвяного перемир'я" обстріляли місію ООН на Запоріжжі.

Крім того, у Запоріжжі пізно увечері 7 січня під час так званого путінського "перемир'я" було чути звуки вибухів.

Як повідомляла зранку 6 січня Запорізька ОВА, окупанти за добу обстріляли райони 18 населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок ударів було зруйновано понад 20 помешкань місцевих жителів.