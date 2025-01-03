Росіяни обстріляли Запорізьку область: є загиблий та поранена

Внаслідок обстрілу росіянами Степногірська з реактивних систем залпового вогню "Град" загинув пенсіонер, а його дружина дістала поранення та була госпіталізована.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворожі удари спричинили руйнування житлових будинків та пожежу, яка охопила кілька осель.

"Пенсіонер загинув, його дружина з пораненнями в лікарні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області ворог влучив у приватні будинки.

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