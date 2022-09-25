Росіяни обстріляли житлові будинки у Миколаєві: з'явилися перші подробиці (фото)

Миколаїв знову зазнав обстрілів з боку російських окупантів.
Армія РФ в ніч проти 25 вересня атакувала Миколаїв, вкотре пошкодивши будинки мирних людей. Є влучання у мережі водопроводу.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За його словами, нині на місцях обстрілів працюють ремонтні бригади та комунальники. Усі подробиці та деталі про наслідки російського обстрілу мер міста пообіцяв надати згодом.
"Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу. На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше", - написав він.
Як повідомлялося, у Миколаївській області збільшують тривалість комендантської години.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаїв зі "Смерчів" та систем С-300. Мер розповів про руйнування в місті.
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